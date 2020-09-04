Военнослужащие Северного флота присоединились к акции «Диктант Победы»

Она была приуроченна к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны.

Исторический бой в формате ЕГЭ приняли офицеры, мичманы и матросы из экипажей кораблей арктической группировки. Они написали «Диктант Победы» в морском классе, который был недавно открыт в средней школе № 3 города Дудинки Красноярского края.

В Североморске проверили свои знания по истории служащие тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», а в городе-герое Мурманске с заданиями диктанта справились моряки тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и ученики самого северного в России Мурманского Нахимовского военно-морского училища.