Военнослужащие Северного флота провели первые соревнования по скалолазанию в память о павших на СВО товарищах из горного подразделения СФ
Специалисты, в память о которых сегодня провели чемпионат, входили в основной состав сборной команды по скалолазанию Северного флота. Они неоднократно отстаивали честь подразделения на соревнованиях Вооруженных сил и всеармейских турнирах в рамках международных армейских игр.
Эдуард Сарангов, главный судья Чемпионата Северного флота по скалолазанию: «Я с ними был на соревнованиях … Лучшие остаются на войне, к сожалению».
Соревнования прошли в особом формате: военные взбирались по скалодрому с амуницией.
Денис Плаксин, участник соревнований: «Вчера на тренировках были без касок, без оружия … Тяжело было из-за того, что сзади автомат и каска, неудобно».
Однако, несмотря на кубки и награды, эти соревнования всё-таки больше про память.
Валерий Якупов, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Мурманской области: «Это мероприятие посвящено памяти погибших ребят … Мы хотим отдать дань памяти погибшим нашим товарищам».
Отдать дань памяти пришли и учащиеся Нахимовского училища и юнармейцы. Для них военнослужащие Северного флота провели мастер-класс.
Также для гостей и юных патриотов военные подготовили выставку оружия и горного снаряжения, которое используются, в том числе, и на передовой.
Военнослужащие горного подразделения относятся к тем, кто выполняет задачи специального назначения. Это хорошо обученные бойцы, которые проходят программу подготовки в центре «Терскол» на Эльбрусе.