Военнослужащие Северного флота провели первые соревнования по скалолазанию в память о павших на СВО товарищах из горного подразделения СФ

Особыми гостями события стали родственники погибших во время спецоперации бойцов горного подразделения Северного флота. Военнослужащие были высококлассными скалолазами и не раз применяли навыки на передовой.

Специалисты, в память о которых сегодня провели чемпионат, входили в основной состав сборной команды по скалолазанию Северного флота. Они неоднократно отстаивали честь подразделения на соревнованиях Вооруженных сил и всеармейских турнирах в рамках международных армейских игр.

Эдуард Сарангов, главный судья Чемпионата Северного флота по скалолазанию: «Я с ними был на соревнованиях … Лучшие остаются на войне, к сожалению».

Соревнования прошли в особом формате: военные взбирались по скалодрому с амуницией.

Денис Плаксин, участник соревнований: «Вчера на тренировках были без касок, без оружия … Тяжело было из-за того, что сзади автомат и каска, неудобно».

Однако, несмотря на кубки и награды, эти соревнования всё-таки больше про память.

Валерий Якупов, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Мурманской области: «Это мероприятие посвящено памяти погибших ребят … Мы хотим отдать дань памяти погибшим нашим товарищам».

Отдать дань памяти пришли и учащиеся Нахимовского училища и юнармейцы. Для них военнослужащие Северного флота провели мастер-класс.

Также для гостей и юных патриотов военные подготовили выставку оружия и горного снаряжения, которое используются, в том числе, и на передовой.

Военнослужащие горного подразделения относятся к тем, кто выполняет задачи специального назначения. Это хорошо обученные бойцы, которые проходят программу подготовки в центре «Терскол» на Эльбрусе.