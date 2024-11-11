Военнослужащие Северного флота провели учения с учётом боевого опыта в зоне СВО

Во время подготовки бойцы узнали о тактике ведения современного боя, инженерной и медицинской подготовке.

Сапёр с позывным «Весёлый» не понаслышке знает как тяжело военнослужащим справиться с нахлынувшими на поле боя эмоциями, поэтому на своих занятиях он много внимания уделяет способам преодоления стресса и психологическому настрою. Вот и на учениях морпехов Северного флота он рассказал не только про инженерную подготовку, но и про методы контроля эмоций.

Военнослужащий с позывным «Весёлый»: «Максимально приближенны к боевым условиям. Происходит минирование участков местности, разминирование. Спрятать легче, найти гораздо сложнее. Чаще всего, если волнуешься, ты паникуешь и можешь подорваться на этой мине».

Гранатомётчик «Космос» передавал свой богатый боевой опыт применения РПГ тем, кто в настоящее время делал только свои первые выстрелы. В этом деле важна внимательность, поэтому «Космос» выбрал тактику терпеливого подхода к военнослужащим и обстоятельно рассказывал им об устройстве оружия.

Военнослужащий с позывным «Космос»: «Это очень надёжная и неприхотливая машина. Проблем с ней вообще никаких нет. Даже, если сделать кучу выстрелов, даже, если он будет весь в грязи, он будет стрелять. Там единственный нюанс может быть только в порохе. Если он будет порван, где-то повреждён, он может разорваться в стволе. Такое есть, только за этим надо следить».

Командир стрелковой роты «Халк» знает, насколько важно довести до автоматизма алгоритм действий личного состава, чтобы чётко действовать в любой экстремальной ситуации. Ведь все полученные знания пригодятся морским пехотинцам при выполнении реальных боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащий с позывным «Халк»: «Нет совершенствования в учении. Как говорили: «Учиться, учиться, ещё раз учиться». Сколько лет учимся, сколько лет служим, тренируемся – всегда всё мало. Война она не стоит на месте, технологии тоже. Приходится постоянно приспосабливаться к чему-то новому».

На учениях военнослужащие совершенствовали своё мастерство в стрельбе из автоматов, пулемётов и снайперских винтовок. Совершенствовали навыки использования беспилотников, ведения штурма опорных пунктов и передвижения с прикрытием. Уделили внимание и приёмам оказания первой медицинской помощи, что поможет сохранить жизнь себе и боевому товарищу на поле боя.