Военнослужащие Северного флота взяли в руки шашки!

Военнослужащие Северного флота стали участниками одновременной игры в русские шашки с международным гроссмейстером, трёхкратным чемпионом мира по шашкам Владимиром Лангиным. Сеанс состоялся в режиме видеосвязи.

Открыл игру главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, который отметил, что соревнования посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и служат популяризации русских шашек среди военных моряков.

С гроссмейстером играли представители всех флотов страны - от Тихого океана до Балтики. Военные моряки ходили чёрными шашками.

Любителей популярной настольной игры от Североморцев представляли четверо военнослужащих, двое из них имеют разряды по этому виду спорта, тем не менее, морякам не удалось одолеть гроссмейстера, впрочем, большинство представителей Северного флота продержались дольше остальных 20-ти участников матча, который длился без малого 4,5 часа.