Военнослужащие Северного флота завершили очередной хоккейный сезон

Чемпионат Северной военной хоккейной лиги стартовал в ноябре прошлого года. В нём приняли участие 14 команд и более 250 игроков. За это время состоялось 395 матчей, были как обидные поражение, так и громкие победы.

Спортсмены упорно боролись за звание лучших. Правда, в этом сезоне не все смогли принять участие в соревнованиях.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом вице-адмирал: «К сожалению, в этом сезоне не приняли участие шесть команд в связи с тем, что игроки участвуют в специальной военной операции. Надеемся, что в следующем сезоне будет полноценная наша хоккейная лига - в полном составе».

Успехи команд всегда высоко ценятся, ведь спортивный характер и воля к победе помогают военнослужащим и на службе. А чтобы показывать хорошие результаты, необходимо много тренироваться.

Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом: «Победы достигаются ежедневным трудом на льду. Здесь мы играем только вечерами, где-то после восьми вечера у нас проходят тренировки и до 22.30. Они проводятся через день с учётом того, что суббота и воскресенье у нас тоже игровые дни. Нагрузка достаточно сложная».

По итогу сезона лучшим стал клуб Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». Он получил главный трофей - Кубок командующего Северным флотом. И это уже в пятый раз в истории чемпионата.