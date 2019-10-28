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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.19 19:30

Военнослужащие Северного флота жаркой игрой открыли новый хоккейный сезон

На корте Ледового дворца спорта Мурманска встретились команды штаба и управления Северного флота «К-21» и сборная Северной военной хоккейной лиги. На поле в составе команды «К-21» вышел и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Команды на арене Ледового дворца спорта не уступают друг другу по духу. И там, и там есть и опытные игроки, и любители, и новички. Встреча, скорее дружеская, ведь это первая игра сезона - хоккеисты заново привыкают ко льду после длительного перерыва.

«Некоторые ребята сегодня первый раз на льду, ещё не готовы, не накатаны, - даёт оценку готовности к играм  Андрей Климпарский, тренер сборной Северной военной хоккейной лиги. -  Но я думаю, что для них сейчас, самое главное,  получить удовольствие от хоккея, общение друг с другом - с друзьями, соперниками. …А результат вторичен».

Уже в первом периоде команда «К-21», в которой, кстати, под номером 62 играет командующий Северным флотом, начала завоёвывать преимущество и закатила в ворота соперника две шайбы. При этом, несмотря на яростные контратаки оппонентов, в свои ворота они не пропустила ни одной.

Каждый удачный штурм сопровождается игрой военного оркестра, а болельщики встречали успех хоккеистов криками и боем барабанов.

Но  во втором периоде игроки Северной военной хоккейной лиги показали, что легко сдаваться не намерены. Они продавили оборону «К-21» и сравняли счёт. Обстановка на трибунах накалилась, болельщики ждали что же принесёт решающий третий период. В нём обе команды закинули ещё по две шайбы. Основное время закончилось со счётом 4:4.

«Это матч открытия. Он важен тем, что я играю в команде, в которой играет командующий, генералы, адмиралы, - говорит  Константин Ганин, член команды «К-21». -  Этот матч показывает, что на Северном флоте играют в хоккей все. Любят этот вид спорта и тем самым показывают, что сезон открыт. Двигаемся дальше».

Для того, чтобы всё-таки определить лучшую команду,  пришлось игрокам дать дополнительные 5 минут. И только в ходе буллитов хоккеисты всё же смогли забросить ещё одну шайбу. Итоговый счёт 5:4 - в пользу в пользу «К-21». После окончания матча перед хоккеистами выступил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

«Радует, что с каждым годом количество команд становится всё больше. Я уже сказал, что в этом году будет 22 команды. Взрослых команды, которые выставили практически все соединения флота», - говорит Александр Моисеев, командующий Северным флотом.

Впереди зрителей ждут  сюрпризы. Например, в этом году на лёд выйдет полностью женская команда «Амазонки». Кроме того, сообщил командующий, в этом сезоне у главной базы Северного флота должна появиться и своя крытая ледовая площадка, на которой хоккеисты воинских соединений будут оттачивать хоккейные навыки.

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