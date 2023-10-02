Военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп Северного флота, а также отдельной бригады морской пехоты отрабатывали навыки прыжков с парашютом

Учения состоялись на одном из полигонов в Заполярье.

Парашютное десантирование входит в план подготовки ряда подразделений Северного флота. Прежде чем сесть в вертолёт и подняться на высоту, военнослужащие, конечно, проходят серьёзную подготовку на земле, получают допуск. Тем более что совершать прыжки им придётся в сложных, переменчивых метеоусловиях.

Диапазон высот от восьмисот метров до 2 километров. Сложнее всего приходится новичкам, тем, кто видит землю с высоты первый раз.

Максим, фельдшер-спасатель спасательной парашютной десантной группы: «Это с детства было моим страхом: что летать на вертолётах, что совершать прыжки. Сегодня я смог преодолеть свой страх. Первый раз полетел на вертолёте и первый раз совершил свой прыжок».

За время тренировки личным составом было совершено более шестидесяти прыжков. В работе военные используют системы для массового парашютного десантирования, в том числе предназначенные для групп специального назначения, которым необходимо приземлиться строго на заданном участке территории. Но о таких нюансах думают только профессионалы, которым, кстати тоже бывает страшно.

Александр, заместитель командира роты по воздушно-десантной подготовке: «Совершая первый прыжок – всем страшно… В последствии ты отучиваешь навыки использования парашютных систем».

Тренировки такого типа носят регулярный характер, что позволяет своевременно выполнять программу парашютных прыжков как десантникам, так и лётчикам.