Военнослужащих и ветеранов инженерных воск поздравили с борта МКС

Это сделали космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Антон Шкаплеров, космонавт: «Во все исторические периоды военные инженеры успешно обеспечивали выполнение задач по защите Отечества. Они внесли неоценимый вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны!».

Петр Дубров, космонавт: «В Афганистане, других вооруженных конфликтах личный состав инженерных войск не раз подтверждал своё мастерство и преданность воинскому долгу. Военнослужащие инженерных войск и сегодня эффективно решают задачи по разминированию территорий Сирии и Лаоса, инженерному обеспечению миротворческого контингента в Карабахе. Готовность сил и средств постоянно подтверждается».