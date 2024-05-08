Военнослужащих, находящихся на лечении в Североморском военно-морском госпитале, поздравили с Днём Победы

В преддверии Дня Победы военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота поздравили сослуживцев, находящихся на лечении в Североморском военно-морском госпитале.

Патриотические песни, исторические вырезки и стихи прозвучали от авиаторов, женсовета корабельных истребительных авиационных полков.

Ярко и красочно они поздравили лечащихся в госпитале военнослужащих, в числе которых и участники СВО с Днём Победы.

На одних поздравлениях не остановились. Командир авиационного корпуса Северного флота лично посетил палаты пациентов и вручил сослуживцам подарки и письма, подготовленные юнармейцами.