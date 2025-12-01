Военнослужащих Северного флота поздравили с началом учебного года

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов поздравил военнослужащих с началом нового учебного года и подвел итоги прошлого.

Ранее Северный флот принял активное участие во всех масштабных мероприятиях оперативной и боевой подготовки Военно-морского флота и Вооружённых Сил России, выполнил более 620 боевых упражнений с фактическим применением оружия, в том числе крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковых - «Циркон». В рамках тренировки под руководством Президента страны, атомный подводный крейсер «Брянск» успешно выполнил учебно-боевую задачу по применению межконтинентальных баллистических ракет, чем подтвердил готовность и способность решать задачи по предназначению.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом России: «Северный флот все планы на 2025 год выполнил в полном объёме и с высоким качеством. В 2026 году нам предстоит нацелить свои усилия на поддержание боеспособности и боеготовности силы войск, участвующих в специальной военной операции для решения задач стратегического сдерживания и обеспечения военной безопасности Российской Федерации».