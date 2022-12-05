Военнослужащим Архангельского батальона передали необходимое оборудование и технику

В посёлок Печенгу доставлены два автомобиля УАЗ «Патриот», а также дополнительное оборудование, которые переданы командованию отдельной мотострелковой бригады Северного флота для последующей передачи военнослужащим Архангельского батальона, выполняющего задачи в хоте специальной военной операции.

На территорию одной из частей в Печенгском округе въезжают два новеньких УАЗа, они станут хорошим подспорьем доя бойцов на передовой. Такая техника пройдёт почти по любой распутице, на ней можно эвакуировать раненых или быстро подвести необходимое к линии соприкосновения.

Максим Арбузов, директор центра «Вместе мы сильнее» губернатора Архангельской области: «В Печенгу приехала очередная партия оборудования и машин от Архангельской области. Доставили два автомобиля УАЗ с объёмом двигателя 2,7 литра, тепловизор, прицелы с приборами ночного видения, квадрокоптеры с устройствами сброса и смартфонами к ним. Заявка на эту технику поступила от командира инженерно-саперного взвода».

Бойцы бережно раскладывают жизненно необходимые приспособления. Помимо коптеров и мобильной техники скоро из Архангельска должны привезти миноискатели. Сейчас они как раз находятся в производстве.

Автомобили до Печенги добрались своим ходом, а вот на передовую их доставят с помощью военно-транспортной авиации - на борту самолёта.