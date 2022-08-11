Военнослужащим из Мурманской области подполковнику Сергею Бойко и майору Михаилу Попову присвоено звание «Герой Российской Федерации»

В Национальном центре управления обороной глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам. Указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Они награждены за исполнение воинского долга в рамках специальной военной операции на Украине.

В Национальном центре управления обороной глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским офицерам. Указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Шойгу поблагодарил офицеров за самоотверженность, проявленную в ходе проведения специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как отметил Герой России подполковник Сергей Бойко, это награда не только его заслуга, но и всех его боевых товарищей, которые выполняли поставленные задачи плечом к плечу.