Военнослужащим морской пехоты Северного флота, отличившимся в зоне СВО, вручили награды

За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Херсонском направлении, военнослужащие морской пехоты Северного флота награждены медалями «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», «Суворова», а также Георгиевским крестом IV степени.