День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.24 19:30
Военнослужащим морской пехоты Северного флота, отличившимся в зоне СВО, вручили награды
За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Херсонском направлении, военнослужащие морской пехоты Северного флота награждены медалями «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», «Суворова», а также Георгиевским крестом IV степени.
Военнослужащие морской пехоты Северного флота держат под полным контролем острова в дельте Днепра. Они не раз срывали множественные атаки и ротации противника на линии боевого соприкосновения, уничтожали важные узлы снабжения войск противника, а также командные пункты и места скопления личного состава и бронированной техники.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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