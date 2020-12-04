Военнослужащим штаба Северного флота сделали прививки от коронавируса

В этот раз вакцинацию прошли около 100 офицеров отделов и служб.

Одним из первых инъекцию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» российского производства получил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Также были привиты офицеры, несущие боевое дежурство в региональном центре управления обороной флотского штаба. Вакцина двухкомпонентная, первую прививку делают здоровым пациентам. Перед инъекцией военнослужащих знакомят с правилами, например, категорически запрещено употребление алкоголя, интенсивные занятия спортом и тяжёлые физические нагрузки, а также воздействие экстремально высоких и низких температур на организм в течение 5 суток после прививки.

Второй компонент вакцины вводят ровно через три недели. Каждый привитый военнослужащий обязан прибыть в назначенный срок на повторную вакцинацию.

Напомним, первая партия противовирусной вакцины в 800 доз была доставлена из Москвы в Североморск 1 декабря. Уже на следующий день ей были привиты моряки фрегата «Адмирал флота Касатонов», которые проходят обязательный карантин перед дальним походом. Всего в декабре на Северный флот поступит 5000 доз вакцины.