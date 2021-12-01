Военной полиции уже 10 лет!

1 декабря 10 лет назад на базе военных комендатур была создана военная полиция. К поздравлениям с юбилеем со дня образования присоединились сотрудники военного органа города Полярный.

Военная комендатура Полярного – старейшая на Северном флоте.

Её функции пусть и претерпели изменения после реорганизации в 2011, но главная задача - обеспечение воинской дисциплины в гарнизонах – остаётся прежней. 1 декабря военная полиция, к которой относится и комендатура, отмечает свой профессиональный праздник – 10 лет со дня образования органа. Почти столько же руководит организацией в городе воинской славы Валерий Капустин.

Валерий Капустин, майор, военный комендант военной комендатуры гарнизона, г. Полярный: «В зону ответственности полярнинской военной комендатуры входит местный гарнизон, в состав которого входят города Полярный, Снежногорск и населённый пункт Оленья Губа».

Спектр работы военной полиции широк: от организации работы дознания и проведение учений до участия в операциях за пределами России.

В составе органа и своя автоинспекция, которая обеспечивает безопасность дорожного движения. Поэтому здесь особенно важно тесное сотрудничество с гражданскими коллегами.

Ранее автоинспекция у военных была органом отдельным, теперь же сотрудники отмечают два профессиональных праздника, один из которых День военной полиции. Многие армейские полицейские, например, старшина Смирнов, попали в структуру из других флотских формирований. Поменять службу заставили сроки контракта, зато пригодились университетские знания и юридическое образование.

Максим Смирнов, старшина, старший инспектор взвода военной полиции: «Я, будучи на лодке, закончил образование юриста средне-профессиональное».

Одним словом, есть и возможность карьерного роста, все льготы и довольствия военнослужащих. Но и своя особая и важная роль в структуре Северного флота.

Валерий Капустин, майор, военный комендант военной комендатуры гарнизона, г. Полярный: «Хотел бы поздравить всех своих коллег, сослуживцев с десятилетием образования военной полиции, пожелать им крепкого флотского здоровья, успехов в выполнении повседневных и боевых задач!».