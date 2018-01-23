Военные хоккеисты обыграли гражданских

Болельщики хоккея дождались первого матча по хоккею с шайбой на льду, который проходил в рамках Чемпионата Мурманской области. В напряженной и зрелищной борьбе на льду сошлись команда Краснознамённого Северного флота и города Мурманска.

- Я думаю, продержимся, да? Выиграем, даже вопросов нет. Игра интересная, - отметил адмирал Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Не просто верим, а уверены. Я думаю, наши ребята нас не подведут.

В начале первого периода ни одна из команд не достигла преимущества. Под постоянной атакой находились ворота обеих сборных. Открыли счёт хозяева встречи: на 6 минуте шайбу забросил Всеволод Николенко. Но, несмотря на многообещающее начало мурманских игроков, хоккейная команда Северного флота сумела обыграть гражданских с разгромным счётом 8:2 одержала победу.