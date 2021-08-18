Военные инженеры Северного флота отработали навыки наведения десантно-паромной переправы через водные преграды

По сценарию учения перед специалистами стояла задача обеспечить переправу техники и морпехов через водную преграду.

Во время тренировки впервые были применены паромно-мостовые машины, поступившие на флот в этом году. В задачи военных инженеров входила переброска техники в указанный район и, при взаимодействии с морской пехотой, организация охраны участка форсирования водной преграды.

Переправа была организована в районе озера Сантаярви на плавающих транспортерах и паромно-мостовых машинах, на которых военные перевозили бронетехнику.