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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.25 19:30

Военные инженеры Северного флота под руководством инструкторов с боевым опытом продолжают совершенствовать свои профессиональные навыки на практических занятиях

В Заполярье для военнослужащих отдельного морского инженерного полка Северного флота были организованы комплексные занятия. Тренировки проходили под контролем ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Они поделились бесценным опытом, приобретенным во время выполнения реальных боевых задач.

В Заполярье для военнослужащих отдельного морского инженерного полка Северного флота были организованы комплексные занятия. Тренировки проходили под контролем ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Они поделились бесценным опытом, приобретенным во время выполнения реальных боевых задач.

Максим Дюжий, командир морского инженерного батальона СФ: «Сегодня вы присутствовали на занятиях, где у нас отрабатывали вождение на динамических тренажёрах механики-водители путепрокладчиков БАТ-2, плавающих транспортёров. Также посмотрели, как занимаются на тренажёре водолазы. Кроме того, проводилась отработка и подготовка специалистов минно-розыскной службы со служебными собаками. И, конечно, состоялись практические занятия по взрывному делу, в рамках которых проходит одиночная подготовка и совершенствование навыков военнослужащих, только прибывших на службу из военкоматов».

Практическая подготовка военнослужащих осуществлялась и в классах с применением специальных тренажёров. Это, по словам инструкторов, значительно упрощает процесс обучения.

Иван, инструктор по вождению плавающих транспортёров СФ: «Это очень интересно. До этого нигде не было таких тренажёров, всё изучалось на настоящих машинах. А сейчас, в условиях той же зимы, в суровых погодных условиях можно в учебных классах изучать данную машину. Это намного проще, поскольку ты сидишь в тепле и исследуешь машину. А также это интереснее».

Тренажёры использовались и в процессе практической подготовки специалистов инженерно-водолазного взвода. По словам инструктора Максима, участника специальн6ой военной операции, они создают нагрузки, возникающие при подводно-технических работах. Что позволяет тренировать дыхание. И это не единственное их применение.

Максим, инструктор инженерно-водолазного взвода СФ: «Тренажёр однозначно нужен. Он предназначен для того, чтобы штатные водолазы отрабатывали погружение под воду в нормальных условиях, а также для отработки аварийных ситуаций, таких как поступление воды в дыхательный объём и прекращение подачи воздуха с поверхности».

Кроме того, на полигоне состоялись занятия по минно-взрывному делу. Военнослужащие со своими четвероногими товарищами преодолевали полосу препятствий, а также, конечно, обучали питомцев искать взрывоопасные предметы.

Направлял и наставлял участников тренировки командир отделения минно-розыскных собак. А неизменно сопровождал сержанта его верный фронтовой друг и помощник немецкая овчарка по кличке «Решар».

Василий, командир отделения минно-розыскных собак: «Вожатые получают собаку, привыкают к ней, проходят определенный курс в три-четыре месяца, а потом уже приезжают на пункт постоянной дислокации. Здесь мы каждый день занимаемся. Сегодня у нас обычная тренировка: полоса препятствий, СКД. У кого с чем похуже, тот тем и занимается».

Военнослужащие Северного флота совершенствуют свои профессиональные навыки регулярно. Инженерное ремесло позволяет бойцам действовать эффективно, слаженно и неожиданно для противника.

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