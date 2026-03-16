Военные криминалисты по Гаджиевскому гарнизону провели профилактический рейд в ЗАТО Александровск

Они выявляли мужчин, которые получили гражданство России, но уклоняются от исполнения обязанности состоять на воинском учёте.

В ходе рейда следователи-криминалисты с представителями военного комиссариата посетили места проживания и работы граждан, а также побеседовали с работодателями, использующими труд мигрантов. Они рассказали об обязанности своевременной постановки на воинский учёт и предупредили об административной ответственности.

Егор Сердюк, следователь-криминалист военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону: «По итогам рейда ряд лиц, у которых отсутствовали отметки о постановке на учёт в военкомате, был доставлен в отдел военного комиссариата для уточнения данных и проведения необходимых процедур».