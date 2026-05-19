Военные криминалисты по Мурманскому гарнизону продолжают проверки натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Военные криминалисты по Мурманскому гарнизону совместно с сотрудниками военного комиссариата областного центра провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

Во время проверки были обнаружены и доставлены в военный комиссариат пять граждан, нарушивших российское законодательство. Их поставили на воинский учёт.

Игорь Магутин, старший следователь - криминалист военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону: «Данные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на регулярной основе и будут проводиться в дальнейшем».