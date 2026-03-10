Военные криминалисты по Североморскому гарнизону провели рейд на строительной площадке спортивного корпуса ЦСКА

Там они проверяли мужчин, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.

Во время проверки были досмотрены более десяти граждан и среди них выявили мужчину призывного возраста, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт. Его направили в военкомат города для уточнения данных.

Андрей Бугреев, заместитель руководителя военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».