День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.26 19:30
Военные криминалисты по Североморскому гарнизону провели рейд на строительной площадке спортивного корпуса ЦСКА
Там они проверяли мужчин, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.
Во время проверки были досмотрены более десяти граждан и среди них выявили мужчину призывного возраста, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт. Его направили в военкомат города для уточнения данных.
Андрей Бугреев, заместитель руководителя военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
-Скоро в эфире05:30«Россия на 64 клетках. История чемпионов». Документальный фильм (16+)06:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)06:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве гражданских отраслей промышленности страны наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий быстро сокращается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар потерял 41 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)За три праздничных дня в Мурманске выпало более 70% месячной нормы осадков-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года