Военные криминалисты продолжают выявлять мигрантов, не вставших на воинский учёт

В этот раз офицеры проводили акцию по натурализованным гражданам в Гаджиево.

Сотрудники военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону провели рейд. Они обнаружили несколько мужчин, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт.

Илья Скулков, следователь-криминалист военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону: «Данные лица направлены в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта. Подобные мероприятия на территории города Гаджиево проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».