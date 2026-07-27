Военные криминалисты Северного флота проверили торговые точки Мурманска
Во время рейда офицеры обнаружили несколько граждан, которые не смогли документально подтвердить постановку на воинский учёт. Их направили в военный комиссариат города для регистрации в единой системе учёта.
Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления по Северному флоту: «Данные мероприятия сотрудниками военных следственных органов проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».