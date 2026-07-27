Военные криминалисты Северного флота проверили торговые точки Мурманска

Они выявляли натурализованных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт.

Во время рейда офицеры обнаружили несколько граждан, которые не смогли документально подтвердить постановку на воинский учёт. Их направили в военный комиссариат города для регистрации в единой системе учёта.

Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления по Северному флоту: «Данные мероприятия сотрудниками военных следственных органов проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».