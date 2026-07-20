Военные криминалисты СФ совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции провели плановый профилактический рейд на строительных площадках Мурманска
Были проверены более 25 мужчин. И среди них оказались те, кто не смог документально подтвердить свою постановку на воинский учёт. Нарушителей направили в военный комиссариат для уточнения данных. Иностранцы с истекшим сроком регистрации доставлены в миграционную службу для процессуальных решений.
Денис Полудневич, следователь по особо важным делам контрольно-следственного отдела военного следственного управления по Северному флоту: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».