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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.26 19:30

Военные криминалисты СФ совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции провели плановый профилактический рейд на строительных площадках Мурманска

Они выявляли граждан призывного возраста, недавно получивших паспорт Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

Были проверены более 25 мужчин. И среди них оказались те, кто не смог документально подтвердить свою постановку на воинский учёт. Нарушителей направили в военный комиссариат для уточнения данных. Иностранцы с истекшим сроком регистрации доставлены в миграционную службу для процессуальных решений.

Денис Полудневич, следователь по особо важным делам контрольно-следственного отдела военного следственного управления по Северному флоту: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».

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