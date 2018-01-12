Военные лётчики приступили к тренировочным полётам

Первые в этом году полёты на палубных истребителях и учебно-тренировочных самолётах выполнили лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота.

На аэродроме Североморск-3 полёты корабельных истребителей Су-33 и Су-25УТГ проводились над сушей в районах Кольского полуострова и акваторией Баренцева моря. Корабельные лётчики на практике отрабатывали тактические приёмы воздушного боя, предназначенные для перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств. Кроме того, лётчики-истребители совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа. Выполнению полётов предшествовала тщательная подготовка.