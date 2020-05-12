Военные моряки поздравили ветеранов Великой Отечественной войны из Североморска

Флотские депутаты приходили к ветеранам домой, вручали подарки, а под окнами марши исполняли артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла прошли во всех городах и посёлках, где дислоцированы войска Северного флота. В том числе, конечно же, и в Североморске. Депутаты горсовета с поздравлениями приходили к ветеранам в гости. После - небольшой концерт во дворе дома.

Служившей в годы войны в морской авиации Северного флота Варваре Ивановне Бондарук, например, военные преподнесли букет цветов. Также женщине вручили пирог, испечённый на большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко». Поздравили и Алексея Ивановича Ерошина - ветеран также живёт в Североморске.