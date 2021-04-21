Военные моряки Северного флота во время учений спасли горящий корабль

Тренировку провели в Баренцевом море, недалеко от входа в Кольский залив.

По легенде, на поисково-спасательном судне «Георгий Титов» произошёл пожар. По сигналу бедствия первым прибыл самолёт Ил-38, экипаж которого выполнил сброс аварийно-спасательных средств людям, оказавшимся в воде, и выдал координаты аварийного судна поисково-спасательным силам флота.

Для тушения пламени и буксировки пострадавшего корабля задействовали пожарные и спасательные катера. Условную пробоину корпуса устранили водолазы с катера «Иван Швец».

В завершении учения произошла передача условного пострадавшего с аварийного корабля по канатной дороге на борт спасательного судна «Алтай».