Военные памятники и кладбища в Мурманской области будут ремонтировать и восстанавливать

Об этом шла речь во время заседания комиссии по мониторингу состояния военно-мемориальных объектов.

В Мурманской области более 400 мемориальных комплексов, посвященных памяти защитников Заполярья. Многие из них содержались в ненадлежащих условиях и теперь нуждаются в ремонте или восстановлении.

В правительстве региона было принято решение о необходимости ежегодно выделять деньги на эти работы. В 2021 году запланировано 26 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют несколько военных захоронений в Кольском и Печенгском районах. А вот разрушенный в Лиинахамари памятник героям-подводникам Северного флота восстанавливать будет арендатор земли.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Скульптор отрабатывал эскизы вида памятника. Предлагал его преобразовать. И, соответственно, мы по итогам его работы запустили голосование в Печенгском округе. Чтобы граждане выбрали вид памятника, какой он должен быть: как ранее был или как-то видоизменён».