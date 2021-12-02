Военные полицейские Северного флота отметили первый юбилей ведомства праздничными концертами и началом боевой учёбы

Так совпало, что в один день, 1 декабря, в войсках стартует учебный сезон, а военные полицейские отмечают профессиональный праздник. Служба остаётся службой, поэтому дежурства и тем более тренировки никто не отменял. Например, в Печенге представители ведомства, как и положено, организовали сборы. Один из этапов - задержание условного террориста, планирующего взорвать мост.

После слаженной учебной операции не стыдно выслушать и поздравления. Большой концерт был подготовлен для военных полицейских Печенгского гарнизона в Доме офицеров. Перед военнослужащими выступили самодеятельные артисты и творческие коллективы.

В этом году военной полиции исполнилось 10 лет. Однако история ведомства имеет глубокие корни, например, в Печенге создали первую комендатуру еще в 1944 году.

Сергей Корябин, военный комендант военной комендатуры Печенги: «Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения. Они созданы для защиты здоровья, прав и свобод военнослужащих, обеспечении в вооруженных силах законности. А также для противодействия преступности».

В честь праздника лучшим сотрудникам военной полиции вручил ведомственные награды.