Военные полицейские Северного флота провели экскурсию для североморских школьников

Военные полицейские продемонстрировали ребятам вооружение и специальную технику, различные виды современной экипировки, позволяющей выполнять задачи в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики на суше и на воде.

Дети с удовольствием примеряли на себя бронированные и спасательные жилеты, посидели за рулём спецмашин и прикоснулись к боевому и историческому оружию.

Заключительная часть встречи была посвящена ответам на вопросы подростков, которых заинтересовала служба военных полицейских.