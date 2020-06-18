Военные помогают строить железнодорожную ветку до Мурманска

Чтобы восстановить сообщение с областным центром, которое было нарушено в результате обрушения моста на перегоне Выходной – Кола, в регион по поручению главнокомандующего прибыли 100 специалистов и 42 единицы спецтехники инженерно-саперного подразделения и железнодорожных войск.

Это видео, посвященное работе не только военных, но и гражданских специалистов, строящих новую железнодорожную ветку до Мурманска, опубликовало Министерство обороны. Военные машины очень просто отличить от гражданских аналогов по расцветке кузова. Армейские инженеры занимались в основном землеустроительными работами.

Сейчас строительство ветки находится на финальном этапе, первый состав по железной дороге должны запустить 23 июня.