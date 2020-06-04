Военные помогут восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском

Из Нижегородской области в Мурманск самолётом военно-транспортной авиации Ил-76 для выполнения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной отправлена новейшая бурильно-ударная машина.

С помощью машины инженерные подразделения Западного военного округа подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями.

Военнослужащие и специальная техника Западного военного округа после погрузки продолжают совершение марша броска в наш регион. Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной будут задействованы более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск Западного военного округа.