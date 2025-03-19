Военные следователи Гаджиевского гарнизона почтили память погибших подводников

Офицеры ведомства возложили цветы к мемориалу «Морская душа» в городе воинской славы Полярном.

Комплекс установлен в честь моряков-подводников и стал символом мужества и верности долгу.

19 марта в России отмечают профессиональный праздник военнослужащих Подводных сил. Дата выбрана неслучайно. В это время в 1906 году император Николай II включил подводные лодки в состав Российского императорского флота.