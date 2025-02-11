Военные следователи Мурманска провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Особое внимание уделялось гражданам, недавно получившим российское гражданство, а также лицам, ранее проживавшим за пределами страны.

Проверки проводились с целью обеспечения законной обязанности всех граждан встать на воинский учёт.

Илья Скулков, следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону: «По итогам рейда были выявлены лица, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта. Подобные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».