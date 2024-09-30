День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.24 19:30
Военные следователи Печенгского гарнизона провели рейд по заброшенным зданиям и гаражным кооперативам
Там они выявляли бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта.
И в результате обнаружили одного уклониста.
По итогам рейда его направили в военный комиссариат.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Крымские дачи». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Программисты готовы учить математике в школах за 200 тысяч рублей в месяц, инженеры — за 130, бухгалтеры — за 80-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 70 копеек, доллар поднялся почти на 51 копейку-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Заместители главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина продолжают проводить регулярные встречи с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Росреестр: как правильно оформить парковку во дворе многоквартирного жилого дома