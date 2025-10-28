День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.25 19:30
Военные следователи по Печенгскому гарнизону совместно с военной полицией провели рейд по выявлению граждан, уклоняющихся от воинского учёта
Они проверили ряд лиц, среди которых обнаружили мужчин призывного возраста, которые документально не смогли подтвердить свою постановку на воинский учёт.
Роман Рыжков, старший следователь военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону: «Их направят в военкомат для внесения регистрации в базе данных».
