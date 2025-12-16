День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.25 19:30
Военные следователи провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Среди проверенных лиц офицеры обнаружили пять граждан, своевременно не вставших на воинский учёт.
Иван Никифоров, заместитель руководителя военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону: «Данные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на регулярной основе и будут проводиться в дальнейшем».
