Военные следователи провели очередной рейд в Мурманске

Их цель – установление лиц, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учёт.

В ходе рейд офицеры проверили порядка 10 человек, которые недавно стали гражданами России. среди них, нарушителей не оказалось.

Ярослав Кондратенко, следователь 305 военного следственного отдела СК РФ: «Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем».