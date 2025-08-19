Военные следователи провели рейд в промышленном районе Североморска

В результате проверки было установлено, что ряд лиц не выполнили эту обязанность.

Его цель - выявить иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

Станислав Каширин, следователь по особо важным делам военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «В ходе рейда проверены свыше 10 граждан, среди которых выявлен мужчина, который документально не смог подтвердить постановку на воинский учёт. Он был направлен в военный комиссариат города для уточнения данных. Подобные мероприятия на территории Мурманской области проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».