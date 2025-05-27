Военные следователи провели в Мурманске рейд по выявлению натурализованных граждан

Среди них были обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт.

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону проведены мероприятия с целью выявления натурализованных граждан на территории города Мурманска, в ходе которых проверены лица, получившие российское гражданство.

Среди них были обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт.

Илья Скулков, следователь военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону: «Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону проведены мероприятия с целью выявления натурализованных граждан на территории города Мурманска, в ходе которых проверены лица, получившие российское гражданство. Среди них были обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат города Мурманска для регистрации в единой системе учёта. Подобные мероприятия на территории города Мурманска проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем».