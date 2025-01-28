Военные следователи провели в Мурманске рейд по выявлению натурализованных граждан, которые не встали на воинский учёт

Проверка состоялась на территории одного из гаражных городков.

В результате был выявлен мужчина, который не смог предоставить доказательства постановки на учёт. Его доставили в военный комиссариат для разбирательства.

Также следователи пообщались с иностранцами о преимуществах контрактной службы в Вооружённых Силах России.