День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.24 19:30
Военные следователи провели в Мурманске рейд по выявлению уклонистов среди натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт
Во время проверки был выявлен мужчина призывного возраста, не предоставивший документы из военкомата.
Во время беседы гражданин выразил желание заключить контракт о прохождении военной службы в рядах Вооружённых сил и был направлен в ближайший пункт отбора.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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