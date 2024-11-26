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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.11.24 19:30

Военные следователи провели в Мурманске рейд по выявлению уклонистов среди натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учёт

Во время проверки был выявлен мужчина призывного возраста, не предоставивший документы из военкомата.

Во время беседы гражданин выразил желание заключить контракт о прохождении военной службы в рядах Вооружённых сил и был направлен в ближайший пункт отбора.

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