Военные следователи Северного флота нашли уклониста от воинского учёта

Во время очередного рейда по мурманским гаражным кооперативам среди бывших мигрантов специалисты ведомства обнаружили молодого человека, призывного возраста, который не выполнил свой долг и не встал на учёт в военкомат.