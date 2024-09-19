День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.24 19:30
Военные следователи Северного флота нашли уклониста от воинского учёта
Во время очередного рейда по мурманским гаражным кооперативам среди бывших мигрантов специалисты ведомства обнаружили молодого человека, призывного возраста, который не выполнил свой долг и не встал на учёт в военкомат.
Следователи отправили его в военкомат для дальнейших разбирательств.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Андрей Миронов. Скользить по краю». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция в Мурманской области в августе снизилась-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,21 рубля, доллар поднялся почти на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)С «капюшоном»: в качестве эксперимента региональный оператор установил в Мурманске 50 новых контейнеров-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законопроект, разрешающий работу в выходные подросткам, Госдума может рассмотреть в первом чтении в сентябре