День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.24 19:30
Военные следователи Северного флота организовали в Мурманске рейд по выявлению уклонистов от воинского учёта
При поддержке рогсвардейцев специалисты проверили в Октябрьском округе областного центра места наиболее частого пребывания лиц, недавно получивших гражданство России.
Во время рейда удалось застать более трёх десятков человек, среди которых выявлены несколько «новых» граждан, своевременно не вставшие на воинский учёт. Они были сопровождены в военный комиссариат.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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