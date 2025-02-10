Военные следователи Северного флота подвели итоги работы за прошлый год

В 2024 году существенно возросла нагрузка - в Управление поступило в 2 раза больше сообщений о преступлениях.

Также отмечено, что помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, военные следователи на постоянной основе проводят гуманитарные акции, занятия со школьниками.

На коллегии были определены и приоритетные направления деятельности на этот год, а в завершении встречи отличившихся сотрудников ведомства наградили почётными грамотами.