Военные следователи Северного флота приняли участие в занятиях по обнаружению и изъятию из водной среды различных объектов

Учения на острове Шалим в Баренцевом море организовали сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета.

Следователи обследовали участок местности, а также береговой линии острова. Затем занятия продолжились в море.

Криминалисты центрального аппарата продемонстрировали снаряжение, необходимое для выполнения поисков под водой, порядок обнаружения и изъятия из подводного положения интересующих следствие объектов, а также фиксацию действий в протоколе.

По возвращению на берег военные следователи продемонстрировали коллегам практику спутниковой навигации, позволяющую определить не только географические координаты, но и высоту над уровнем моря.