Военные следователи Северного флота присоединились в акции «Диктанта Победы»

Военнослужащие Северного флота традиционно поддерживают всероссийские инициативы, связанные с сохранением истории страны.

В этом году к акции присоединились и военные следователи.

«Диктант Победы» — это не просто тест на знание истории. Это символ благодарности ветеранам и напоминание о том, что мирное небо над головой было завоёвано ценой миллионов жизней» - отмечают в ведомстве.