Военные следователи Северного флота продолжают выявлять уклонистов среди натурализованных граждан

Илья Скулков, следователь ВСО СК России по Мурманскому гарнизону: «Проверены лица, получившие российское гражданство, среди них обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в Единой системе учёта».

В этот раз рейд состоялся в Гаджиево. Его цель - обеспечение точного учёта всех граждан, подлежащих воинскому учёту, а также предотвращение случаев уклонения от исполнения обязанностей военной службы.

Офицеры также провели разъяснительную работу с местными жителями, рассказав о преимуществах службы по контракту. Особое внимание было уделено социальным гарантиям и льготам, доступным военнослужащим.

Илья Скулков, следователь ВСО СК России по Мурманскому гарнизону: «Проверены лица, получившие российское гражданство, среди них обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица направлены в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в Единой системе учёта».