Минстрой России стимулирует субъекты на оплату за отопление по факту - более удобно и прозрачноМурманский регоператор сделает перерасчёт потребителям услуги «обращение с твёрдыми коммунальными отходами»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.25 19:30

Военные следователи Северного флота провели очередной широкомасштабный рейд по выявлению в сфере миграции и воинского учёта

На одной из строек в Мурманске обнаружили около десятка мигрантов, нарушивших законодательство Российской Федерации или же не подтвердивших статус постановки на воинский учёт. Часть граждан ближнего зарубежья выразила желание отправиться на службу по контракту.

Казалось бы, простой вопрос: «Где вы живёте?», однако, после него примерно десять человек впали в ступор. Так начался рейд в одном из строящихся зданий на пересечении проспекта Ленина и улицы Полярные Зори.

Купленная регистрация сулит проблемы не только мигранту, но и самому владельцу квартиры, который решил заработать таким способом. Теперь выходца из ближнего зарубежья могут депортировать, а в отношении собственника недвижимости возбудить ещё одно уголовное дело, максимальное наказание за которое лишение свободы на срок до пяти лет.

Реакция на проверку у всех разная: кто-то в гневе доказывает, что законный гражданин России, другие, напротив, забывают русский язык.

Итог один: все, кто не смог доказать законность пребывания в стране, а также постановку на воинский учёт будут иметь дело с миграционной службой.

Также среди тех, кого проверили, оказались желающие устроиться на службу в армию по контракту. Тем, кто проживал в России на законных основаниях и с военным билетом, посоветовали обратиться в комиссариат, а тех, кто не встал на учёт следователи Северного флота доставляют туда сами.

Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления СК РФ по Северному флоту: «Военные следователи Северного флота провели очередной широкомасштабный рейд по выявлению в сфере миграции, в сфере воинского учёта. Рейд был проведён на очередной строительной площадке города Мурманска. В ходе данного рейда были выявлены лица, получившие гражданство России, но не вставшие на воинский учёт. Данные лица будут доставлены в военный комиссариат для уточнения данных. Также в ходе данного рейда были выявлены лица с фиктивными признаками регистрации по месту пребывания. По данному факту будет организована и проведена доследственная проверка».

Во время проверки стройплощадки выяснилось, что пятеро мужчин не встали на воинский учёт, трое живут и работают в Мурманске скорее всего по фиктивной регистрации и одна женщина, трудится без соответствующего разрешения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области с 1 февраля вводятся новые тарифы на перевозку пассажиров-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 46 копеек, евро вырос на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Минстрой России стимулирует субъекты на оплату за отопление по факту - более удобно и прозрачно-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика