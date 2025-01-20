Военные следователи Северного флота провели очередной широкомасштабный рейд по выявлению в сфере миграции и воинского учёта

На одной из строек в Мурманске обнаружили около десятка мигрантов, нарушивших законодательство Российской Федерации или же не подтвердивших статус постановки на воинский учёт. Часть граждан ближнего зарубежья выразила желание отправиться на службу по контракту.

Казалось бы, простой вопрос: «Где вы живёте?», однако, после него примерно десять человек впали в ступор. Так начался рейд в одном из строящихся зданий на пересечении проспекта Ленина и улицы Полярные Зори.

Купленная регистрация сулит проблемы не только мигранту, но и самому владельцу квартиры, который решил заработать таким способом. Теперь выходца из ближнего зарубежья могут депортировать, а в отношении собственника недвижимости возбудить ещё одно уголовное дело, максимальное наказание за которое лишение свободы на срок до пяти лет.

Реакция на проверку у всех разная: кто-то в гневе доказывает, что законный гражданин России, другие, напротив, забывают русский язык.

Итог один: все, кто не смог доказать законность пребывания в стране, а также постановку на воинский учёт будут иметь дело с миграционной службой.

Также среди тех, кого проверили, оказались желающие устроиться на службу в армию по контракту. Тем, кто проживал в России на законных основаниях и с военным билетом, посоветовали обратиться в комиссариат, а тех, кто не встал на учёт следователи Северного флота доставляют туда сами.

Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления СК РФ по Северному флоту: «Военные следователи Северного флота провели очередной широкомасштабный рейд по выявлению в сфере миграции, в сфере воинского учёта. Рейд был проведён на очередной строительной площадке города Мурманска. В ходе данного рейда были выявлены лица, получившие гражданство России, но не вставшие на воинский учёт. Данные лица будут доставлены в военный комиссариат для уточнения данных. Также в ходе данного рейда были выявлены лица с фиктивными признаками регистрации по месту пребывания. По данному факту будет организована и проведена доследственная проверка».

Во время проверки стройплощадки выяснилось, что пятеро мужчин не встали на воинский учёт, трое живут и работают в Мурманске скорее всего по фиктивной регистрации и одна женщина, трудится без соответствующего разрешения.