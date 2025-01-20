Военные следователи Северного флота провели очередной широкомасштабный рейд по выявлению в сфере миграции и воинского учёта
Казалось бы, простой вопрос: «Где вы живёте?», однако, после него примерно десять человек впали в ступор. Так начался рейд в одном из строящихся зданий на пересечении проспекта Ленина и улицы Полярные Зори.
Купленная регистрация сулит проблемы не только мигранту, но и самому владельцу квартиры, который решил заработать таким способом. Теперь выходца из ближнего зарубежья могут депортировать, а в отношении собственника недвижимости возбудить ещё одно уголовное дело, максимальное наказание за которое лишение свободы на срок до пяти лет.
Реакция на проверку у всех разная: кто-то в гневе доказывает, что законный гражданин России, другие, напротив, забывают русский язык.
Итог один: все, кто не смог доказать законность пребывания в стране, а также постановку на воинский учёт будут иметь дело с миграционной службой.
Также среди тех, кого проверили, оказались желающие устроиться на службу в армию по контракту. Тем, кто проживал в России на законных основаниях и с военным билетом, посоветовали обратиться в комиссариат, а тех, кто не встал на учёт следователи Северного флота доставляют туда сами.
Александр Сурков, руководитель организационно-статистического отдела военного следственного управления СК РФ по Северному флоту: «Военные следователи Северного флота провели очередной широкомасштабный рейд по выявлению в сфере миграции, в сфере воинского учёта. Рейд был проведён на очередной строительной площадке города Мурманска. В ходе данного рейда были выявлены лица, получившие гражданство России, но не вставшие на воинский учёт. Данные лица будут доставлены в военный комиссариат для уточнения данных. Также в ходе данного рейда были выявлены лица с фиктивными признаками регистрации по месту пребывания. По данному факту будет организована и проведена доследственная проверка».
Во время проверки стройплощадки выяснилось, что пятеро мужчин не встали на воинский учёт, трое живут и работают в Мурманске скорее всего по фиктивной регистрации и одна женщина, трудится без соответствующего разрешения.