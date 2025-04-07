Военные следователи Северного флота провели рейд на одной из стройплощадок Мурманска

Мероприятие было направлено на выявление натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт.

Специалисты проверили документы у свыше 70 граждан иностранных государств и более 30 граждан России.

Рейд был организован в рамках системной работы по обеспечению соблюдения законодательства о воинской обязанности. Основное внимание уделено гражданам, получившим гражданство нашей страны, но не выполнившим требования по постановке на воинский учёт.

В соответствии с федеральным законодательством, это влечёт административную или уголовную ответственность.

Также следователи провели разъяснительные беседы, уделив особое внимание возможности прохождения военной службы по контракту.